США близки к уничтожению, считает Такер Карлсон. Американский журналист и ведущий написал в своем аккаунте в соцсети X, что виновен в этом президент-"хромая утка".

Карлсон пояснил: США в такой опасности из-за разрешения Джо Байдена Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории России. Теперь Америка очень близка к уничтожению, предрек журналист.

Другой американский журналист, Джексон Хинкл, ранее заявил, что разрешение Байдена бить ракетами по территории России приведет к концу правления Владимира Зеленского. Хинкл признался: он ждет, когда по Красной площади пройдут пленные украинские националисты.

Первый удар дальнобойной ракетой ATACMS, как сообщили в Минобороны России, Украина нанесла 19 ноября по Брянской области. 20 ноября Bloomberg и некоторые Telegram-каналы сообщили об ударе британскими Storm Shadow по Курской области. В Москве заявили, что готовят ответ – и никому мало не покажется.