Лавров: Вакцина от нацистского вируса перестала действовать на Западе

Европейские государства активно переписывают историю Второй мировой войны. В этих государствах уничтожают память о подвиге советского солдата, прославляют бывших нацистов, заявил Сергей Лавров. Глава МИД России констатировал, что действие "вакцины" против нацистского "вируса" на Западе значительно ослабло.

Международный военный трибунал в Нюрнберге констатировал, что преступления совершались нацистами не только в отношении вооруженных сил союзников, но и против гражданского населения. Многочисленные доказательства массовых убийств мирных граждан, пыток, рабского труда не оставляют сомнений в том, что события того времени следует расценивать как геноцид, заявил Лавров в обращении к участникам Международной конференции "Державинские чтения".

Глава российской дипломатии подчеркнул: противодействие пересмотру итогов Второй мировой войны - в числе приоритетов Москвы на международной арене. Он напомнил, что Москва ежегодно вносит на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, в этом году за нее проголосовали 116 стран.