На площадках проекта "Зима в Москве" откроются домики добра "Москва помогает"

Бойцам СВО и их семьям уделят огромное внимание в рамках проекта "Зима в Москве". В домиках добра "Москва помогает" организуют сбор подарков для военнослужащих. Об этом сообщает АГН "Москва".

"На всех фестивальных площадках будут работать домики добра "Москва помогает", где каждый желающий сможет отправить нашим бойцам письма и подарки. Еще в рамках этой акции москвичи и гости столицы смогут поздравить детей, проживающих в новых регионах. Планируется, что в преддверии Нового года они получат около 40 тыс. новогодних подарков", – сказала заместитель председателя комитета общественных связей и молодежной политики столицы Мария Головченко.

Как отмечается, участники СВО, а также их семьи получат бесплатные билеты на новогодние мероприятия.

Ранее сообщалось, что столичные предприниматели продолжают помогать участникам специальной военной операции, собирая гуманитарные грузы. Так, к сбору присоединился московский клубный книжный магазин.