Французская партия запустила процедуру отрешения Макрона от власти

Повторный запрос на запуск процедуры отрешения президента Эммануэля Макрона от власти подала партия "Непокорившаяся Франция". Об этом сообщает агентство AFP.

Глава парламентской фракции партии Матильда Пано заявила, что инициативу должен рассмотреть председатель Законодательной комиссии Флоран Будье. По ее словам, если Будье откажется, то нарушит конституционное право. Запрос ранее одобрила нижняя палата парламента Франции.

5 сентября лидер коалиции левых партий "Новый народный фронт" Жан-Люк Меланшон призвал к протестам из-за назначения нового премьера страны. Макрон назначил главой правительства 73-летнего Мишеля Барнье. Меланшон заявил, что решение отдать должность Барнье свидетельствует о том, что результаты парламентских выборов были украдены.