Москва решила использовать доходы от замороженных активов западных инвесторов

Россия адекватно ответит на решение западных стран использовать замороженные российские активы и доходы от них. Москва также будет использовать доходы от замороженных активов западных инвесторов, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Силуанов напомнил, что Россия тоже заморозила ресурсы западных инвесторов и участников финансового рынка. Доходы от этих активов и будут использоваться. Ответные меры будут реализованы после информации о недружественных действиях западных стран, добавил Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-1".

Как сообщалось ранее, кредит в размере 50 миллиардов долларов, который страны G7 предоставят Украине, будет возмещен с помощью доходов от замороженных российских активов. В Кремле, со своей стороны, пообещали, что Россия обязательно ответит на воровство ее активов в Европе.