Чрезвычайный посол Попов: Трамп нам не друг, но с ним можно говорить

Для чего западные СМИ устраивают новый шум по теме возможных переговоров по Украине? Ждут реакции России, или все это внутриамериканская политическая борьба, цель которой - осложнить политический путь Трампу? Какую игру ведут демократы в США?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил кандидат исторических наук, чрезвычайный полномочный посол Вениамин Попов.

"Трамп нам не друг, не кум и не сват. Но с ним можно говорить. С администрацией демократов же у нас не было никаких отношений, с ними у нас фактически война идет. Поэтому разговор Трампа о мире для нас очень важен", - отметил эксперт.