Зеленский признал неспособность Украины вернуться к границам 1991 года

Выйти на границы 1991 года Украина не сможет. Это признал Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

По словам украинского лидера, на данный момент у Киева нет достаточной силы, чтобы с оружием в руках отбросить Россию на эти рубежи. В то же время, подчеркнул Зеленский, Украина не собирается юридически отказываться от утраченных территорий.

Ранее украинский президент допустил возможность переговоров и мирного урегулирования конфликта с Россией. Однако при условии, что Украину "усилят" третьи страны. По словам Зеленского, если Украина хочет чего-то добиться за столом переговоров, она не должна остаться с Россией наедине.