Немцы, оставшиеся буквально в дураках после взрывов "Северных потоков", продолжают сериал "Игра в расследование". Теперь главным героем-злодеем назначен бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Который, оказывается, не только спланировал теракт на "Северных потоках", но хотел взорвать трубопроводы, по которым российский газ идет в Турцию.

Демонизация Залужного, фигуры, которую сняли с шахматной доски, занятие практически безопасное – можно всех собак повесить. Главный поворот сюжета, о котором немцы почему-то стараются забыть, – слова Байдена о том, что судьба "Северных потоков" была практически решена. Но разве Шольц укусит руку хозяина?

Расследование американского журналиста Сеймура Херша, который привел много аргументов, подтверждающих американский след в этом теракте, сдано в архив. Немцы придумали или приняли красивую – с их точки зрения – историю о том, как команда украинских водолазов-энтузиастов и военных взорвала трубопроводы, потратив всего триста тысяч долларов.

Германия обеспечивала почти 25 процентов европейского ВВП. Сейчас производства закрываются или переезжают. При этом рабочих рук не хватает. А 80 процентов украинцев, которых приютила ФРГ, искать работу не торопятся. Пособие есть, европейская мечта сбылась. Канцлер призвал работящих немцев не выходить досрочно на пенсию.

И все это устроил коварный злодей Залужный, которому было просто лень взрывать "Голубой" и "Турецкий" потоки? Пустил под откос индустрию страны, которая дает Киеву деньги, танки, пушки? Для кого эта сказка про украинских водолазов-мстителей? Имена которых немецкая пресса якобы выяснила, но привести не может "из-за интриг внутри украинского аппарата безопасности". Глупый сериал для невзыскательной публики.

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