Российские подразделения продолжают продвижение по всей линии фронта

По данным Минобороны, российские подразделения продолжают продвижение практически по всей линии фронта. За сутки отбиты более 15 контратак противника. Накануне освобожден населенный пункт Ильинка в ДНР. Контроль над поселком позволит усилить давление на боевиков в стратегически важном Курахове.

Расчет самоходной артустановки "Акация" группировки "Запад" сорвал ротацию националистов. На одном из стратегических направлений с помощью беспилотника разведка засекла передвижение вражеских сил. Координаты передали артиллеристам. Они оперативно выдвинулись на передовую и нанесли точный удар 152-миллиметровыми снарядами.

"Акация" может работать в любую погоду, бить прямой наводкой и с закрытых огневых позиций. А так называемая "тактика карусели", разработанная нашими расчетами, заставляет противника тратить боеприпасы и позволяет обнаружить его местоположение.

На южнодонецком направлении расчет ЗРК "Бук" уничтожает средства воздушного нападения ВСУ и обеспечивает прикрытие подразделений группировки "Восток". В этот раз цель поражена управляемой ракетой на значительном расстоянии от наших позиций. "Бук" сбивает снаряды американских РСЗО HIMARS, боеприпасы Storm Shadow, ATACMS и различные беспилотники самолетного типа. Обеспечивает надежную защиту наземных сил и важных административных и промышленных объектов.