По данным Минобороны, российские подразделения продолжают продвижение практически по всей линии фронта. За сутки отбиты более 15 контратак противника. Накануне освобожден населенный пункт Ильинка в ДНР. Контроль над поселком позволит усилить давление на боевиков в стратегически важном Курахове.

Расчет самоходной артустановки "Акация" группировки "Запад" сорвал ротацию националистов. На одном из стратегических направлений с помощью беспилотника разведка засекла передвижение вражеских сил. Координаты передали артиллеристам. Они оперативно выдвинулись на передовую и нанесли точный удар 152-миллиметровыми снарядами.

"Акация" может работать в любую погоду, бить прямой наводкой и с закрытых огневых позиций. А так называемая "тактика карусели", разработанная нашими расчетами, заставляет противника тратить боеприпасы и позволяет обнаружить его местоположение.

На южнодонецком направлении расчет ЗРК "Бук" уничтожает средства воздушного нападения ВСУ и обеспечивает прикрытие подразделений группировки "Восток". В этот раз цель поражена управляемой ракетой на значительном расстоянии от наших позиций. "Бук" сбивает снаряды американских РСЗО HIMARS, боеприпасы Storm Shadow, ATACMS и различные беспилотники самолетного типа. Обеспечивает надежную защиту наземных сил и важных административных и промышленных объектов.