ВС России продолжают теснить врага в Курской области. Полностью уничтожена крупная группировки противника, заблокированная в районе Ольговской рощи на территории Кореневского района.

Между тем экипажи штурмовиков Су-25 наносят новые удары удары по замаскированной бронетехнике и подразделениям ВСУ. "Грачи" работали парами и выполнили пуски ракет с малых высот. По данным разведки, все цели ликвидированы. И самолеты благополучно вернулись на аэродром вылета.

Саперы-десантники Донского казачьего полка ежедневно ведут разминирование освобожденных от боевиков территорий. В Глушковском районе они уничтожили мину, сброшенную ночью с украинского гексакоптера "Баба-Яга". Сложность заключалась в том, что этот боеприпас нельзя перемещать. Поэтому его подорвали на месте накладным зарядом, и движение по проселочной дороге было восстановлено.