Минобороны рассказало о ночных атаках ВСУ

Силы противовоздушной обороны сбили за минувшую ночь два украинских беспилотника над двумя российскими регионами.

Один дрон был уничтожен над Волгоградской областью, второй – над Ростовской областью, сообщили в Минобороны России. Все беспилотники были самолетного типа.

Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, пострадавших нет. После пдения обломков на промышленном объекте возник пожар. Возгорание потушено на площади пять квадратных метров.

В Волгограде из-за атаки БПЛА введены временные ограничения на работу аэропорта. Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы с 05:45 мск.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 44 вражеских дрона.