Представлены новые герои СВО.

Старший сержант Дмитрий Грачев пресек попытку врага атаковать наши позиции с воздуха. Обнаружив приближение беспилотников ВСУ, расчёт зенитного ракетного комплекса под командованием Грачева уничтожил несколько ударных и разведывательных дронов самолетного типа.

Ефрейтор Ян Ташланов, несмотря на постоянные обстрелы неприятеля, обеспечивает бесперебойную доставку боеприпасов на передовую и вывоз в тыл раненых. Во время одного из рейсов Ян, заметив вражеский коптер, сумел уйти от его удара за несколько секунд до атаки и своевременно доставил снаряды. Это позволило российским штурмовикам продвинуться вглубь обороны противника.