В Пентагоне призвали власти США начать диалог с Россией

Власти США должны вести диалог с Россией, Китаем и КНДР с целью предотвращения ядерной войны. Об этом в среду, 20 ноября, заявил представитель Стратегического командования Пентагона контр-адмирал Томас Бьюкенен.

По его словам, в предметный и содержательный диалог должен быть вовлечён не только Госдепартамент, но и другие американские ведомства. "Никто же не хочет ядерной войны, верно?" — сказал Бьюкенен.

При этом он заявил, что ядерные силы США находятся в полной боевой готовности, объяснив это подготовкой к передаче власти из рук Байдена Трампу.