Небензя: США несут полную ответственность за гибель десятков тысяч невинных граждан

В Ливане 15 человек стали жертвами израильских ударов по южным районам страны. Еще 68 получили ранения. Среди погибших три медицинских работника.

Массированным обстрелам продолжает подвергаться и сектор Газа. В городе Бейт-Лахия атакован жилой квартал возле единственной оставшейся в анклаве больницы. В списке погибших - 66 человек, более 100 ранены. Много людей еще остаются под завалами.

Новые удары израильтяне нанесли по Газе и Хан-Юнису, лагерю беженцев Нусейрат и гуманитарной зоне Аль-Маваси. Среди погибших и раненых - десятки женщин и детей. Еще три палестинца стали жертвами рейдов ЦАХАЛ на Западном берегу реки Иордан в провинции Дженин. По данным международного движения "Красный полумесяц", там израильские военные использовали бригаду медиков скорой помощи в качестве "живого щита".

Надежду на мир в секторе Газа могла дать резолюция, подготовленная десятью непостоянными членами Совета безопасности ООН. Однако при голосовании правом вето воспользовались Соединенные Штаты. Представитель Вашингтона - единственный, кто проголосовал против документа с требованием немедленного прекращения огня и освобождения заложников с обеих сторон. Подобные проекты резолюции США отклоняют уже в пятый раз подряд.

Наш постпред Василий Небензя назвал поведение американских коллег циничным лицемерием.