"Циклон-бомба" обрушился на США

На США обрушился "циклон-бомба". Метеорологи считают его одним из сильнейших штормов за последнее десятилетие.

Ураган, проливные дожди и снег уже оставили без света более 100 тысяч человек на северо-западе страны. Повалены деревья, оборваны линии электропередачи, приостановлено движение паромов. Есть данные об одном погибшем.

В эпицентре непогоды - штаты Вашингтон и Орегон. Порывы ветра достигают 121 километра в час. Власти предпринимают экстренные меры, чтобы не допустить затоплений. Жителей призвали запастись продуктами. По прогнозам, шторм будет бушевать до 22 ноября.