На юге Исландии проснулся вулкан

Стихия испытывает на прочность Исландию. На юге страны снова проснулся вулкан.

На полуострове Рейкьянес введено чрезвычайное положение. Экстренная эвакуация объявлена в городе Гриндавик и на геотермальном комплексе "Голубая лагуна". Год назад население уже покидало эти места из-за мощного извержения одного из соседних вулканов. Были опасения, что лава затопит город.

Раскалённая магма огненными фонтанами прорывалась наружу и в августе. Тогда гигантская трещина в земле достигла почти четырех километров.