Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

Овны

Серьезный день, требующий такого же отношения. Вероятно, у вас будет возможность укрепить свой авторитет на работе или улучшить профессиональные навыки.

Тельцы

Хорошее время для принятия решений, касающихся обучения. Ищите сегодня курсы и тренинги, возможности для стажировок и получения нового опыта.

Близнецы

Звезды на стороне представителей знака, которые всерьез взялись за повышение своих доходов. Вы сможете разобраться в серьезных темах, научиться инвестировать и экономить.

Раки

Вам импонирует вдумчивый подход к отношениям – не только к деловым, но и к любовным. Сегодня Венера и Сатурн дадут вам новые идеи в этом направлении.

Львы

Забота о здоровье по-прежнему актуальна для вас. Попробуйте именно сегодня изменить привычки, образ жизни – вот увидите: вы сможете быстро перестроиться.

Девы

Венера и Сатурн открывают новые возможности для самовыражения. Используйте этот день, чтобы запланировать творческие занятия или укрепить связи с детьми.

Весы

Вам звезды советуют сосредоточиться на доме и семье. Если нужно, вы сможете составить семейный бюджет или четкий план для любого нужного вам дела.

Скорпионы

Ищите и покупайте билеты, гаджеты, транспортные средства. Венера и Сатурн сегодня на стороне всех, кто за разумное потребление и качественные вещи.

Стрельцы

Размышляете о способах увеличения доходов? Начните с ревизии своих расходов и понимания, на что вы тратите то, что имеете. Тогда и зарабатывать будет проще.

Козероги

Венера в вашем знаке и Сатурн в Рыбах решили помириться после конфликта в конце октября. Проблемы, которые тогда возникли, имеют шанс разрешиться.

Водолеи

Прекрасный день для представителей знака, решивших почистить свой телефон от лишних подписок, групп, чатов. У вас получится сделать это вдумчиво и быстро.

Рыбы

В последнее время вы обдумываете новые цели. И сегодня их стоит еще раз проанализировать. Это точно ваши желания, а не ваших родителей или социума?