Песков назвал день проведения прямой линии Путина

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина уже готовится. Об этом в четверг, 21 ноября, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, мероприятие пройдет в декабре, причем в привычный для него день недели: "Четверг, да, традиционно".

Конкретную дату Дмитрий Песков не назвал, пообещав, что ее укажут своевременно, сообщает ТАСС.

Ранее Песков уточнил, что речь идет про совмещенный формат, в рамках которого "будем собирать вопросы граждан, будем на них отвечать", а также "Путин подробно ответит на вопросы журналистов и российских, и зарубежных СМИ".

При этом в Кремле подчеркивали, что вопросы, связанные со спецоперацией, остаются приоритетом главы государства. Президент "получает доклады, проводит совещания, отдельные разговоры и так далее", поскольку это "неотъемлемая составная часть рабочего графика", посвящая этому много часов.