Администрация уходящего президента США Джо Байдена проинформировала Конгресс о том, что планирует списать долг Украины на сумму 4,65 миллиарда долларов.

Как сообщает Bloomberg, речь идет о том, чтобы "простить" киевскому режиму половину кредита в размере 9 миллиардов долларов. Он был предоставлен Украине в рамках дополнительного пакета помощи в 60 миллиардов, утвержденного в апреле.

Байден уверяет, что списание долга "отвечает национальным интересам Соединенных Штатов и их партнеров по ЕС, G7+ и НАТО". Однако представители Республиканской партии в Конгрессе уже высказали недовольство инициативой политика. Представитель Кентукки в Сенате Рэнд Пол пригрозил "помешать администрации Байдена возложить ответственность за долг Украины на американский народ".

Около 90% бюджетных потребностей Украины финансирует Запад. Уровень внешнего долга запредельный, а кредиторы отказались его прощать или хотя бы перенести выплаты. При всем этом масштаб воровства такой, что до адресатов не доходит и половина западной помощи.

Ранее зампред турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу предупредил, что Запад может лишиться возможности и дальше оказать Украине достаточную материальную поддержку — это будет означать капитуляцию киевского режима.