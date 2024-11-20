Стало известно, с кем виделся незадолго до смерти Владимир Левкин

Владимира Левкина похоронили 19 ноября на Троекуровском кладбище Москвы. Проститься с популярным исполнителем пришли близкие, друзья, коллеги. Неотступно от белого гроба артиста находилась его супруга Марина с 12-летней дочкой Никой, а также 31-летняя наследница Виктория от первого брака.

Немало журналистов присутствовало на траурном мероприятии. Они-то и обратили внимание на пожилую женщину, которая передвигалась в инвалидном кресле. Это оказалась мать Владимира Левкина Раиса Ивановна. Она и представить не могла, что ей придется хоронить сына. Незадолго до его смерти они виделись, и Владимир утверждал, что с ним все хорошо.

"Говорил: "Мама, все в порядке, не волнуйся". Вот тебе и "все в порядке", - констатировала Раиса Ивановна.

О том, что умер сын, женщина узнала от родного человека - дочери Ирины, причем столь страшный удар пытались смягчить, но это оказалось бесполезно, передает The Voice Mag.

"Тортик купила, чтобы меня утешать. Все ходила вокруг меня. Потом вдруг говорит: "Ты только не беспокойся, Вова умер". Я говорю: "Какой Вова"? — "Твой сын". Я закричала как сумасшедшая", - рассказала мать Владимира Левкина.

Отметим, что на похоронах присутствовала и первая супруга артиста Марина. Однако женщина предпочитала не привлекать к себе лишнего внимания.