Сбербанк рассказал, почему мошенники так легко обманывают россиян

Мошенники используют гибридный способ воздействия на людей, поэтому им так легко удается обмануть россиян.

Злоумышленники ловко комбинируют традиционные методы манипулирования с цифровыми технологиями, заявил РИА Новости директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. Они манипулируют не только информацией, но и эмоциями и доверием.

"Сейчас эта история все более усложняется, фактически превращаясь в "кибермистификацию", - заметил он.

Велигодский добавил, что банки и правоохранительные органы должны быть быстрее преступников и опережать их в коммуникациях и в технологиях защиты. А россиянам следует быть бдительными, не доверять незнакомым людям и не передавать никому личные данные.