Песков рассказал о помощи пострадавшим от атак ВСУ

Работа по оказанию помощи пострадавшим от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведется днем и ночью. Об этом в четверг, 21 ноября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, "активно работают регионы, где это происходит, главы регионов, и, конечно же, их поддерживает федеральный центр", в том числе выделяя дополнительную денежную помощь из бюджета.

Активнее всех работают губернаторы, которые занимаются данной проблемой днем и ночью — "занимаются каждым конкретно взятым человеком, который попал в сложную ситуацию, и, действительно, каждый человек получает помощь", сообщает РИА Новости.

В сентябре сообщалось, что более 3 миллиардов рублей дополнительно по поручению главы государства будет выделено Курской области. Деньги пойдут на приобретение самых необходимых вещей, еще миллиард ассигнуют пострадавшим от боевых действий.

Активную помощь пострадавшим от действий ВСУ оказывает Москва. Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова рассказала, как помогают некоммерческие организации, многие из которых бросили на это все свои силы.