Российские военные используют эшелонированные системы противовоздушной обороны (ПВО), чтобы снизить риск атак украинских беспилотников. Об этом в четверг, 21 ноября, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил самоотверженную работу ВС России, которые стараются "снижать до минимума угрозу от таких атак дронов". Однако ни одна система не может быть эффективной на 100%, поэтому "пока что трагедии до сих пор иногда случаются".

При этом украинские националисты бьют по жилым домам, тогда как российские военные в рамках СВО работают только по военным целям и целям, связанным с военно-промышленным комплексом" Украины.

Песков подчеркнул, что единственным способом исключить подобные инциденты является достижение всех целей спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости.

Ранее на Западе отмечали, что Россия успешно применяют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) по подавлению реактивных систем и беспилотников. РЭБ назвали одним из примеров российского технологического преимущества.

Нижегородские школьники разработали систему по защите нефтегазовой инфраструктуры от беспилотников. Ученики лицея №40 победили на Российской робототехнической олимпиаде, обучив нейросеть распознавать дроны. Проект талантливых школьников успешно провели испытания.