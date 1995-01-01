Валерий Баринов: "Когда услышал сына Светличной, у меня сжалось сердце..."

Накануне, 20 ноября, в столичном Доме кино состоялось прощание с известной актрисой, звездой фильмов "Стряпуха" и "Бриллиантовая рука" Светланой Светличной. Провожали в последний путь артистку друзья, коллеги, родные. Отметился сын артистки Алексей Ивашов. Он выступил с речью, которая произвела неоднозначное впечатление на присутствующих.

"Умерла так умерла. Все умирают. Всех нас ждет это. Видите, я не плачу. У нее был хоспис такой шикарный. Она спокойно умерла", - заявил наследник Светличной.

Актриса Ольга Спиркина дала понять, что ей не понравились слова сына актрисы. Она припомнила, что у Светличной были проблемы с родственниками. Она рассказала журналистам:

"Как матери мне ее жалко. Когда говорила про проблемы с детьми, все время слезы. Это была ее дикая боль, обида на своих детей. Так нельзя относиться. Если я умру и моя дочь скажет потом: "Ну че, умерла", то это будет… Я даже не представляю".

Напомним, что в браке с Владимиром Ивашовым Светлана Светличная родила сыновей Алексея и Олега. Однако последний умер в 2006 году. Актриса стала вдовой чуть ранее - в 1995 году. С родственниками у Светличной на протяжении долгого времени были сложные отношения.

Валерий Баринов попытался оправдать сына актрисы Алексея. "Знаете, когда я услышал выступление сына, у меня сжалось сердце… Но не от того, что он сказал. Представьте, ты сын знаменитых родителей, который идет на похороны матери… У меня мама умерла, когда мне было 60 лет. И 20 лет я ощущаю такое сиротство. И он тоже такое ощущает. А что он мог сказать? Он мог открыть душу, сказать: "Я плачу"?" - высказал "КП" свою точку зрения актер.

Говорят, в последнее время в отношениях Светличной с родными наступило потепление. Близкие регулярно навещали болеющую раком и страдающую от деменции и болезни Альцгеймера актрису.