У актрисы Марины Федункив родился ребенок

Появилась информация, что Марина Федункив стала матерью. Якобы радостное событие случилось еще в октябре, однако актриса предпочла его не афишировать. Новость сообщили в близком окружении комедийной артистки.

"Сейчас Марина познает все радости нового статуса", - рассказали Starhit знающие люди.

Напомним, что данные о беременности Марины Федункив появились в СМИ в августе. Якобы на съемках телепроекта "Первые на деревне" особо наблюдательные сотрудники заметили сильно округлившийся живот у артистки, которая была ведущей шоу.

Интересно, что сама Марина Федункив весьма неоднозначно комментировала информацию о беременности. Она и не подтвердила, но и прямо не опровергла, лишь попыталась отшутиться.

Напомним, что актриса состоит в браке с итальянцем Стефано Маджи, который значительно моложе нее. Влюбленные оформили отношения три года назад, причем многие пользователи Сети почему-то не поверили в искренность этого брака.