Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил Соединенным Штатам совместно разрабатывать месторождения украинских природных ресурсов, находящиеся, в том числе, и на перешедших России территориях.

Как пишет Portal Obronny, пресловутые ресурсы, включая титан, графит и литий, "могут стать разменной монетой в переговорах Владимира Зеленского с Дональдом Трампом". Избранный президент США не скрывает отсутствие интереса к вливанию денег в Украину, а это предложение, как полагают в Киеве, может заинтересовать Трампа.

Однако реализация плана осложняется местоположением ресурсов: наиболее богатая ими земля вошла в состав России или контролируется ею, указывают журналисты. По этой причине "сделка, якобы предложенная Зеленским, будет актуальна тогда, когда Украина вернет свои восточные и южные территории".

Еще в сентябре западные СМИ опубликовали карту стоимости природных ресурсов на территории Украины. Американский конгрессмен Линдси Грэм (включен Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму) заявил, что "Украина сидит на триллионах долларов, огромных запасах минеральных ресурсов", необходимых США.

Депутат Госдумы Михаил Делягин предупреждал, что Запад будет до конца выкачивать из Украины ресурсы, "начиная с человеческих органов – заканчивая черноземом".