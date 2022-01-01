На ЗАЭС отключилась высоковольтная ЛЭП

На Запорожской АЭС отключена высоковольтная линия энергоснабжения 750кВ "Днепровская".

Отключение произошло под действием автоматики, заявила пресс-служба станции. В настоящий момент станция питается от линии 330 кВ "Ферросплавная -1".

"Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию", - говорится в сообщении.

Радиационный фон на ЗАЭС и вокруг нее не изменился и находится в норме.

Запорожская АЭС находится под контролем России. За ней также пристально следит МАГАТЭ. Это самая крупная атомная станция в Европе. Станция с 11 сентября 2022 года не вырабатывает электроэнергию. Все блоки находятся в состоянии "холодный останов".