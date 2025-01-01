Названа причина отказа Муцениеце забирать сына у Прилучного

После развода Агата Муцениеце подала в суд на Павла Прилучного о повышении суммы алиментов. Она выиграла дело, но в ответ получила встречный иск об определении места жительства их детей: сына Тимофея и дочери Мии. Недавно суд встал на сторону актрисы. Однако с августа Муцениеце не видела наследника, который сейчас находится с отцом.

Теперь стала известна причина, почему актриса не забирает сына себе. Якобы мальчик не хочет жить с мамой. Эту информацию подтвердил телеграм-каналу SHOT адвокат Агаты Муцениеце. Защитник актрисы убежден, что единственно верный вариант в этой ситуации — сесть за стол переговоров с психологом и решить вопрос.

Сама Муцениеце, что интересно, не предпринимает никаких попыток вернуть ребенка, хотя у нее на руках исполнительный лист. Адвокат Павла Прилучного предполагает, что Агата делает это только по одной причине — чтобы не был зафиксирован тот факт, что Тимофей категорически не хочет переезжать от отца к матери, ведь это предрешит решение суда по существу.

В настоящее время проводятся судебная психологическая и педагогическая экспертиза для определения места жительства ребенка, результаты будут готовы, предварительно, к январю 2025 года. Отметим, что дочь Мия живет с Агатой Муцениеце.