Под Москвой электричка столкнулась с асфальтоукладчиком

В подмосковном Щелкове электричка столкнулась с асфальтоукладчиком на железнодорожном переезде.

ДТП произошло у станции Воронок 21 ноября около пяти часов утра. Спецтехника неожиданно выехала на пути, машинист поезда применил экстренное торможение, однако удара избежать не удалось.

В результате столкновения головной вагон пригородного поезда сошел с рельс. Пострадал водитель асфальтоукладчика, его доставили в больницу.

Движения от станции "Соколовская" до "Монино" Ярославского направления МЖД. Сейчас движение поездов на Монинской ветке восстановилось, но электрички едут медленно и с опозданием. На платформах скопились толпы пассажиров. Вызвать такси люди не могут — цены резко взлетели.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники подмосковной Госавтоинспекции. Прокуратура начала проверку.