Госдума готовится рассмотреть проект бюджета в финальном чтении

Рассмотрение в финальном, третьем, чтении главного финансового документа страны начнется в Госдуме буквально через полчаса – на пленарном заседании. После двух первых чтений было решено перераспределить более 8 триллионов рублей. Значительная часть поправок касается обеспечения обороноспособности, внутренней безопасности и социальной повестки.

На раздел "Социальная политика" заложен почти 21 триллион рублей. На образование выделят 5 триллионов рублей, на здравоохранение – 5,63 триллиона. Со следующего года предусмотрена индексация пенсий работающим пенсионерам. Почти 2 триллиона пойдут на программу маткапитала. По поручению президента, сформирована целостная система поддержки семей с детьми. Только на улучшение их жилищных условий запланировано 1,7 триллиона рублей.

Расходы бюджета, заложенные кабмином на следующий год, вырастут почти на 2 триллиона. По прогнозам Минфина, в следующую трехлетку исполнение будет дефицитным – к 2027 году эта сумма составит 1,1% ВВП. Главными источниками финансирования дефицита бюджета станут государственные заимствования, при этом объем госдолга страны ожидается на безопасном уровне – 18%.

Согласно тому же отчету Министерства финансов, бюджет на предстоящие три года сбалансирован, то есть обеспечивается соотношение доходов без учета дополнительной прибыли от нефти и газа и расходов без учета трат на обслуживание госдолга. Это поможет сдержать инфляцию в краткосрочной перспективе и укрепит финансовый суверенитет и устойчивость экономики – в долгосрочной.