В Ленинградской области спасли собаку, заживо погребенную под землей

Волонтеры стоят в глубоком колодце, от которого в землю уходит бетонная труба. Похоже на заброшенную дренажную систему. В эту трубу забилась испуганная собака. О бездомной дворняге, попавшей в беду, сообщил местный житель. Он гулял по пустырю и наткнулся на открытый люк, на дне которого скулил дрожащий от холода пес. Мужчина обратился к волонтерам, но пока команда добиралась до места, случилось непредвиденное.

"Буквально за час до приезда спасателей закопали эту трубу. Потому что другой какой-то житель тоже обратился и сказал, что он какой-то колодец обнаружил. Один позвонил зооспасателям, а второй позвонил и сказал - у вас тут дыра посреди поля. И ее оперативно приехали и закопали", - рассказала волонтер Наталья Никитина.

Кто именно это сделал - остается загадкой. Но собака оказалась заживо погребена. Зная об отводящей системе колодца, волонтеры предположили, что пес там и спрятался. Возможно, поэтому рабочие его не заметили. Люди нашли трактор, за несколько часов снова все раскопали, чтобы добраться до трубы. Несчастный пес все это время действительно сидел внутри. Он ненадолго высунулся, чтобы подышать, и снова уполз вглубь. Спасатели установили клетку-ловушку и караулили почти всю ночь.

Волонтерам пришлось дежурить у ямы и в среду. Что только не делали: выманивали лакомством, пытались даже действовать с помощью другой собаки. В яму спустили дрессированную овчарку. К вечеру решили снова задействовать трактор - его предоставила местная администрация. Откопали второй конец трубы и стали громко стучать по ней, чтобы заставить собаку двигаться в противоположную сторону. И вот перепачканная землей и очень несчастная морда все-таки появилась.

Пленник оказался довольно упитанным здоровяком - вытягивали в четыре руки. Выяснилось, что он еще и слепой. Наверное, потому и свалился в колодец. И вот- долгожданная победа. Благодаря многочасовым усилиям большой команды людей животное удалось вызволить из страшного плена.

Спасательная операция объединила сразу несколько волонтерских организаций. Пока одни работали в яме, другие все это время были наготове, чтобы поскорее отвезти пса в ветклинику.

"Если все нормально, поедет на передержку, но, конечно, надеемся найти ей дом. Сейчас она будет в тепле, сытая. И, надеюсь, проживет еще долго и счастливо", - отметил Сергей Лучинский, руководитель благотворительного фонда помощи животным "Северный Медведь".

Когда спасенного отмывали от грязи, он уже не сопротивлялся. Видимо, понял, что наконец в безопасности. Очень красивый взрослый кобель, лет 10. Назвали Трубач. Ему уже ищут новый дом.