Всероссийский день правовой помощи детям прошел в Москве. Профессиональные юристы, среди которых адвокаты и нотариусы, оказывали квалифицированную и безвозмездную помощь всем, кому это было необходимо.

Жителей столицы консультировали по вопросам защиты и охраны прав несовершеннолетних, семейных ценностей, опеки и попечительства. Особое внимание уделяли детям участников спецоперации. А юридические клиники высших учебных заведений проводили лекции, семинары и мастер- классы по антикоррупционному просвещению.