Минтруд отверг идею сократить шестидневку перед Новым годом

График выходных и праздничных дней в 2024 году пока менять не планируется. Об этом в четверг, 21 ноября, рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Как подчеркнул глава Минтруда, соответствующий график принят и утвержден кабмином — вносить в него коррективы не планируется. Однако "если законопроект (о коррективах) будет представлен на рассмотрение, он поступит в правительство на согласование".

Котяков также отметил, что переживать из-за шестидневки перед Новым годом нет оснований, ведь за ней последует сразу три предпраздничных выходных дня: 29, 30 и 31 декабря. По мнению министра, это "гораздо удобнее, чем если бы мы разбивали и делали бы 31 декабря рабочим днем", сообщает ТАСС.

Ранее депутат Государственной думы Станислав Наумов выступил с инициативой сделать 28 декабря 2024 года выходным днем. Он заявил, что "последняя трудовая неделя в году не должна быть перегруженной", да и далеко не в каждой сфере деятельности требуется выходить на работу 28 декабря.

Между тем звучали инициативы и ввести для всей страны шестидневную рабочую неделю на постоянной основе — авторы этого предложения обосновали его тем, что в условиях спецоперации вся Россия должна поддержать бойцов трудовым порывом. Однако Котяков подчеркивал, что никакой необходимости в этом нет.