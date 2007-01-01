Меркель поделилась новыми откровениями о Путине

Уверенность российского лидера Владимира Путина в собственной правоте всегда поражала. Такое признание сделала бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в своих мемуарах, выдержки из которых приводит Die Zeit.

Меркель напомнила про выступление Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году о роли России в современном мире и неприемлемости однополярной модели в геополитике. Российский президент проявил себя как человек, который постоянно начеку, заявила экс-канцлер.

В своих мемуарах Меркель также рассказала, что во время встречи с Дональдом Трампом в 2017 году американский политик задавал ей вопросы о президенте России — у нее сложилось впечатление, что Трамп "был совершенно очарован" Владимиром Путиным.

Ранее Ангела Меркель призналась, что Минские договоренности должны были дать Украине возможность выиграть время и нарастить военную мощь. Владимир Путин заявил, что эти соглашения оказались банальным обманом России.

Что касается российской спецоперации, Меркель заверила, что не собирается принимать участие в урегулировании украинского кризиса. Она также выразила убежденность в том, что боевые действия на Украине рано или поздно завершатся за столом переговоров.