Получение медсправки для водительских прав в России могут усложнить

Российским властям предложили подумать об ужесточении правил получения медицинской справки для оформления водительских прав. Это затронет людей с зависимостью от алкоголя и наркотических веществ.

Как заявил Telegram-каналу Mash вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, многие автошколы "дружат" с медицинскими учреждениями, выдающими справки, и за сравнительно небольшие деньги "решают бумажный вопрос". При этом анализы никто не сдает — и возможность получить водительские права открывается перед людьми с алкогольной и наркотической зависимостью. Этим также пользуются те, кого уже лишали прав за нетрезвое вождение.

В связи с этим Национальный автомобильный союз обратился в Министерство здравоохранения с просьбой создать базу граждан, наблюдающихся у психиатров и наркологов, чтобы не пускать их за руль до излечения.

Также общественники призывают внести поправки в законодательство, согласно которым вместе со справкой будущим автомобилистам будет необходимо сдавать и прикреплять анализы.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел России предлагает закрыть в законодательстве лазейку, позволяющую водителям автомобилей управлять снегоходами, квадроциклами и трициклами с мотоциклетным рулем без дополнительных экзаменов.

При этом депутат Госдумы Ксения Горячева предложила разрешить выдавать водительские удостоверения инвалидам с ампутацией обеих верхних конечностей, "если они могут достойно сдать экзамены в автошколе". Возможность водить машину существенно расширяет границы жизни, подчеркнула парламентарий.