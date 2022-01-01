Украинские военные прошли обучение в США по сбору "доказательств ядерных атак"

США будут учить сотрудников Вооруженных сил Украины (ВСУ)и Службы безопасности Украины (СБУ) ядерной экспертизе.

На обучение отправились о 10 человек от каждого ведомства, оно проходило одну неделю в лаборатории министерства энергетики США Айдахо, пишет издание Defense One.

Американский советник из Национального управления ядерной безопасности отметил, что до 2022 года Украина не имела возможностей для сбора качественных образцов для досконального анализа.

Ранее в Минобороны России заявили, что Киев способен провести провокацию с "грязной бомбой". В свою очередь издание The Times писало, что Украина может разработать ядерную бомбу за несколько месяцев без помощи США.