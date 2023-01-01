Как поставщики рыбных рынков "Москва — на волне" поддерживают бойцов СВО и их семьи

На рыбных рынках "Москва — на волне" действует программа поддержки семей участников специальной военной операции (СВО).

Они могут приобрести всю продукцию со скидкой 10 процентов. Такая возможность на рыбных рынках в Косино-Ухтомском и Митине появилась в конце сентября. Бойцов поддерживают и поставщики рынков. Так, один из них регулярно отправляет в госпитали, где проходят лечение участники СВО, северную рыбу — омуля и муксуна. Кроме того, он помогает жителям приграничных территорий — передает тушенку из оленины и кабана.

Фермеры ярмарок выходного дня из разных регионов страны также поддерживают участников специальной военной операции.

Многие из них отправляют на фронт продукцию собственного производства и высокотехнологичное оборудование. На рыбных рынках "Москва — на волне" представлен широкий ассортимент рыбы и морепродуктов из трех океанов и 13 морей, омывающих Россию. Жители и гости столицы могут приобрести свежих карпов, барабульку на шпажках, северного омуля и чира в свежемороженом и копченом видах, малосольную сельдь и многое другое. На рынках работает стационарная лаборатория Московского объединения ветеринарии — перед тем как попасть на прилавок, вся продукция проходит обязательную проверку.

Рыбный рынок "Москва — на волне" открылся в районе Косино-Ухтомский в ноябре 2023-го, а в Митине — 25 сентября 2024 года.

Площадь каждого из рынков составляет несколько тысяч квадратных метров — это не только торговые ряды и зона хранения с разными температурными режимами, но и фуд-корты, а также студия мастер-классов.

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