На центральную Россию надвигается сильный циклон, предупреждают синоптики. По прогнозам, в четверг в столице начнется метель. Поднимется шквалистый ветер. Ночью температура опустится до минус четырех градусов.

Последствия мощного снегопада устраняют сейчас в Бурятии. На трассах - сложная ситуация, водители не справляются с управлением. Большегрузы не могут преодолеть перевал Мандрик. Количество ДТП выросло и в Улан-Удэ. В круглосуточном режиме работают коммунальные службы. Улицы города посыпают песком. Расчищают тротуары и проезжую часть от снега.