Кристина Орбакайте возвращается на российское телевидение

Несколько недель назад Кристина Орбакайте дала интервью, в котором сообщила о прекращении концертной деятельности в России. Затем певица покинула страну, уехав в Америку, где давно живет ее дочь Клавдия с отцом, бизнесменом Михаилом Земцовым. Теперь там артистка дает концерты, однако, по слухам, ее выступления не пользуются бешеным успехом.

И вот теперь появилась информация о возвращении Орбакайте. Кристина примет участие в съемках новогодней передачи на отечественном телевидении. Об этом рассказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, передает "Вокруг ТВ".

"Только что стало известно, что дочь Пугачевой Кристина Орбакайте примет участие в новогоднем концерте на Первом канале. Видимо, хотят создать эффект неожиданности от ее появления в новогоднюю ночь на телевидении", - заявил он.

В Сети неоднозначно отнеслись к сообщению. Одни интернет-пользователи раскритиковали артистку, которая "не держит своего слова". Другие, наоборот, порадовались новости, что смогут увидеть певицу. Третьи отпустили колкости в адрес новогодних программ, заявив, что годами там ничего не меняется.