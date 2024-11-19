В МИД предупредили о катастрофических последствиях появления НАТО на Украине

Появление контингентов НАТО на Украине будет означать вступление в войну против России.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания западных политиков о возможном вводе войск на территорию Украины.

"Мы об этом уже неоднократно им говорили, ведь это приведет к катастрофическим последствиям не только для Европы, но и для всего мира", - сказала она в ходе брифинга (цитата по ТАСС).

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахна заявил о необходимости отправки военных сил европейских стран на Украину для якобы "подкрепления" мирного соглашения с Россией.

Захарова отметила, что именно страны Прибалтики всегда были главными подпевалами НАТО и Евросоюза. Латвия, Литва и Эстония специально блокируют любые решения, которые могли бы наладить отношения с ЕС.