Россия отвергла причастность к обрыву кабелей связи на Балтике

Россия не имеет никакого отношения к разрыву коммуникационных кабелей на дне Балтийского моря. Такое заявление сделала в четверг, 21 ноября, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как подчеркнула спикер внешнеполитического ведомства, "можно, конечно, во всем искать руку Москвы, но есть же все-таки просто логика, факты, объективные данные".

Захарова указала на то, что даже в шведских средствах массовой информации приходят к выводу, что "с учетом активного судоходства на Балтике подобные инциденты просто неизбежны в силу ряда объективных причин". Среди них — человеческий фактор и износ оборудования, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в истории с перебитыми на дне Балтийского моря кабелями. Они соединяли Германию и Финляндию, а также Швецию и Литву нашли "российский след". Якобы капитаном китайского судна Yi Peng 3, которое могло повредить кабели, является гражданин России.

Также утверждалось, что датские военные корабли задержали китайский сухогруз, проходивший рядом с поврежденными кабелями в Балтийском море, который следовал из российского порта Усть-Луга. Об официальном предъявлении каких-либо обвинений пока сведений нет.