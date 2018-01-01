Институт Пушкина выбрал словом 2024 года "Пушкин"

Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина выбрал слово 2024 года. Как рассказали в организации в четверг, 21 ноября, им стало слово "Пушкин".

Акция "Слово года" проводится институтом седьмой раз подряд. Филологи считают, что это помогает отслеживать изменения в русском языке, а также фиксировать ключевые слова и выражения уходящего года.

Слово года выбирают в три этапа: всенародное голосование на специальном портале, машинный анализ текстов массмедиа, оценка экспертов Института Пушкина, сообщается на официальном сайте организации.

Прежде словом года по версии Института Пушкина становились "нейросеть" (2023), "наследие" (2022), "спутник" (2021), "самоизоляция" и "обнуление" (2020), "пожар" и "протест" (2019), "шпиль" (2018).

В России в 2024 году отмечали 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Например, в Петергофе в честь этого события прошел осенний фестиваль фонтанов "Сказки Пушкина". Инсталляции на сюжеты, знакомые всем с детства, разместили по всему нижнему парку Петергофа, превратив его в волшебное Лукоморье.

Между тем глава государства Владимир Путин призвал при формировании программ общего образования по учебным предметам "Русский язык" и "Язык народа, государственный язык республики Российской Федерации" исходить из того, что "именно русский язык во многом определяет нашу духовную и национальную идентичность".