"Для меня нет большей радости": Любовь Успенская сообщила новость

Любовь Успенская смогла вытащить единственную дочь Татьяну Плаксину после ее срыва, который случился более месяца назад. Тогда артистка сообщила о пропаже наследницы. Однако вскоре Татьяна нашлась. По какой-то причине дочь королевы шансона оказалась в Израиле. Однако затем последовало резонансное интервью Плаксиной, в котором она снова негативно высказалась в адрес матери. Тогда-то общественность и сделала вывод, что у Татьяны вновь проблемы с наркотиками.

Напомним, что несколько лет назад дочь артистки уже проходила лечение от зависимости. Тогда Плаксина в первый раз на всю страну обесславила мать, дав несколько интервью, одно скандальнее другого, выставив мать в плохом свете. Любови Успенской пришлось приложить немало усилий, чтобы вернуть дочь из Америки и заставить пройти лечение.

Сейчас, к счастью, артистке удалось восстановить состояние Татьяны быстрее. Плаксина уже музицирует дома. Любовь Успенская опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" видео, на котором запечатлела наследницу, играющую на рояле.

"Для меня нет больше радости, чем видеть свою дочку здоровой, адекватной и счастливой. Видеть девочку, которую я растила, дала ей хорошее образование, для которой я желала самого лучшего, но, к сожалению, талантливые люди зачастую страдают проблемами с психикой. На сегодняшний день я очень рада видеть, как она работает, целый день играет на фортепиано. Пусть хранит Господь всех наших детей", - высказалась певица.

В комментариях к публикации подписчики бурно отреагировали на слова Успенской. Одни выразили радость, что состояние Плаксиной удалось стабилизировать, другие же обвинили артистку в том, что она не смогла вовремя отпустить дочь во взрослую жизнь, третьи выразили надежду, что молодая женщина все же найдет свой путь.