Уровень погодной опасности в Москве повышен до "оранжевого"

Погода в столичном регионе оценивается как опасная — имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. Это следует из прогностической карты предупреждений Гидрометцентра России.

Уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье поднят до "оранжевого" в связи с прогнозирующимся сильнейшим ветром — до 15-20, а местами и до 22-27 метров в секунду.

Предупреждение будет действовать с полудня четверга, 21 ноября, до 3 часов ночи пятницы, 22 ноября, в столице и до 9 часов утра пятницы — в Московской области, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец написал в своем Telegram-канале, что "пятибалльный шторм ударит по Москве". С каждым часом штормовой ветер будет только усиливаться, достигнув максимальной скорости вечером — это может привести к падению деревьев, обрыву линий электропередачи и повреждению крыш, предупредил эксперт.