Китай ответил на заявление США об обмене ядерными ударами

Соединенным Штатам следует выполнять свои обязательства по ядерному разоружению. Такое заявление сделал в четверг, 21 ноября, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.

Чиновник отреагировал на заявление Пентагона о том, что США допускают обмен ядерными ударами. Линь Цзянь призвал Вашингтон "продолжать существенно сокращать ядерный арсенал, создавать условия для окончательной реализации всеобъемлющего и полного ядерного разоружения".

Также Пекин напомнил американцам о необходимости "прилагать усилия для снижения стратегических рисков и поддержания мира и стабильности в регионе", сообщает РИА Новости.

Ранее КНР указал на недопустимость милитаризации мирного космоса. Линь Цзянь потребовал, чтобы "Соединенные Штаты прекратили безответственную риторику, военную экспансию и подготовку к войне в космическом пространстве".

При этом Джо Байден, которому вскоре предстоит покинуть пост президента США, уверял, что американские власти готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных арсеналов, причем без каких-либо предварительных условий.