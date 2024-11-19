Евдокия Германова: "Всегда у меня не лицо было, а мартышкина физиономия"

8 ноября юбилей отметила одна из самых необычных отечественных актрис Евдокия Германова. Ей исполнилось 65 лет, но кто даст?! Артистка продолжает играть в театре, преподавать, учиться. При этом выглядит она великолепно, потому что тщательно следит за здоровьем и фигурой. Евдокия признается, что просто не может лежать и ничего не делать. Зритель любит энергию и некий надрыв Германовой. Сама актриса в новом интервью отметила, что "всегда кривлялась".

"Всегда у меня не лицо было, а мартышкина физиономия. Это нормально, мне кажется, это здорово", - считает Германова.

Многие поклонники отмечают внешнюю схожесть артистки с ее итальянской коллегой Джульеттой Мазиной, женой и музой Федерико Феллини. Сама Евдокия Германова ничего не имеет против сравнения с этой легендарной актрисой.

"Когда я первый раз ее увидела, вы не представляете, я была удивлена — глаза эти, слезы, это вообще моя волна. Это произошло на высших режиссерских курсах, мне исполнилось 26 лет, когда я уже состоялась, у меня уже были мои любови и мои разочарования. И когда я увидела, подумала, Боже мой, ну как же так, это же мое!" - вспомнила актриса.

Евгения Германова отметила свой юбилей на сцене "Нового Театра". В этот день она вышла к публике в спектакле "Гример". В творческом багаже актрисы более сотни ролей в театре и кино, напоминает WomanHit.