Минобороны сообщило о двух сбитых крылатых ракетах Storm Shadow

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили две британские крылатые ракеты Storm Shadow.

Об этом в четверг, 21 ноября, сообщили в Минобороны нашей страны в ходе ежедневного брифинга. При этом в ведомстве не уточнили, какие именно объекты на территории России ВСУ пытались атаковать с помощью дальнобойного вооружения.

Также уничтожены шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 67 беспилотников самолетного типа.

Ранее агентство Bloomberg написало, что ВСУ впервые выпустили британские крылатые ракеты Storm Shadow по военным объектам на территории России. Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" уточнил, что удар пришелся по Курской области.