Песков ответил на заявления Пентагона об обмене ядерными ударами

Россия делает все от нее зависящее, чтобы не допустить ядерного конфликта. Такое заявление сделал в четверг, 21 ноября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили оценить высказывания из Соединенных Штатов о готовности Вашингтона к обмену ядерными ударами.

Как подчеркнул Песков, "мы рассчитываем, что и другие страны будут занимать такую же ответственную позицию, не заниматься провокационными действиями", сообщает ТАСС.

Ранее на заявление Пентагона отреагировали в Китае. Спикер МИД КНР призвал Вашингтон "продолжать существенно сокращать ядерный арсенал, создавать условия для окончательной реализации всеобъемлющего и полного ядерного разоружения".

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО следует задуматься над ядерной доктриной России — ее обновление стало ответной мерой на действия Североатлантического альянса. Политик подчеркнул, что у России есть все силы и средства для обороны.