Кремль пообещал защитить Белоруссию от внешней агрессии

Белоруссия как часть Союзного государства может рассчитывать на защиту России. Такое заявление сделал в четверг, 21 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Белоруссии вышел на экраны документальный фильм о вооруженном вторжении в республику, которое готовят на Западе на протяжении нескольких лет.

Песков подчеркнул, что спецслужбы России и Белоруссии находятся в постоянном контакте на тему потенциальных угроз Запада в адрес Минска, поскольку "Белоруссия действительно тоже сталкивается с недружественным окружением, с потенциальными угрозами по отношению к своей стране", сообщает ТАСС.

Готовность защищать Белоруссию от внешних угроз подтвердил и министр обороны России Андрей Белоусов. Он заявил, что с учетом этого велась подготовка договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о гарантиях военной безопасности.

При этом белорусский лидер Александр Лукашенко выразил надежду на то, что новая американская администрация сумеет разобраться с вооруженными конфликтами. Политик заявил, что если избранный президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом прекратит войны, его надо будет выдвинуть на Нобелевскую премию мира.