87-летняя Светлана Немоляева работает на износ

Светлана Немоляева в свои 87 лет весьма востребованная актриса. Она играет в театре и снимается в кино. ТАк, в настоящее время артистка участвует в работе над новым проектом "Буратино", это ремейк знаменитого советского фильма для детей. Немоляева исполняет роль черепахи Тортиллы. В один из дней внезапно у артистки подскочило давление и закружилась голова, она едва не потеряла сознание. Врачи оказали помощь и порекомендовали обратиться в поликлинику. Спустя час съемки возобновились.

Немоляева рассказала телеграм-каналу Mash, что причиной ухудшения состояния стали проблемы с сердцем, но прерывать рабочий график она не собирается. Завтра, 22 ноября, артистка отыграет спектакль в театре Маяковского.

Напомним, что несколько недель назад Светлана Немоляева также жаловалась на проблемы со здоровьем. Она обратилась к медикам с симптомами, похожими на коронавирусную инфекцию: слабость, кашель, насморк и температура. К счастью, тогда вирус не подтвердился, ей диагностировали острую инфекцию верхних дыхательных путей, назначили лечение и выдали больничный. Но даже тогда 87-летняя Немоляева продолжала выступать.

В Сети поклонники беспокоятся за артистку. Многие комментаторы считают, что возрастная актриса работает на износ и совсем не бережет себя. Фанаты волнуются, что подобная страсть к работе может довести Немоляеву до больничной койки.